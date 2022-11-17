Пропавшую в Уфе 34-летнюю Гульназ Арсланову нашли мертвой

19:10, 17 ноя 2022

В Уфе завершились поиски 34-летней Гульназ Арслановой, пропавшей после ночной поездки в такси – молодую женщину нашли мертвой. Печальную новость сообщили сестры уфимки, но вот называть точную причину и обстоятельства гибели женщины они отказались. В настоящий момент рассматриваются самые разные версии случившегося, включая криминальную.







- Знаю, вы все переживаете, но Гульназ больше нет с нами. Нашли ее вчера около 23.00. Я не в силах делиться подробностями. Скажу одно – дело не в такси, - написала у себя в соцсетях сестра погибшей уфимки.





Напомним, жительница уфимского микрорайона Сипайлово Гульназ Арсланова пропала при странных обстоятельствах в ночь на 15 ноября. Не сказав родным ни слова, женщина около 4 часов ночи вызвала такси и уехала в неизвестном направлении. Дома остались ее родители и маленькая дочь. Когда утром Гульназ не появилась на работе, все забили тревогу, но телефон женщины оставался недоступен. Около 6 часов вечера сестре поступил звонок с ее номера, но та не успела ответить, а когда все же перезвонила – абонент снова был недоступен.

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