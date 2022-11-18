Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители

В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители

09:18, 18 ноя 2022

В Стерлитамакском районе при пожаре в двухквартирном жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

18 ноября в 03:27 поступило сообщение о пожаре в н.п. Матвеевка на улице Молодежной. На момент прибытия экстренных служб происходило открытое горение одной из квартир.



В ходе тушения обнаружено семеро погибших: мужчина, женщина и пятеро детей. Медицинскими работниками констатирована их смерть.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.

Читайте также:

Пожар в Уфе оставил без дома семью
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия пожар смерть
Читайте также

В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин
В Баймакском районе Башкирии в пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии в пожаре погибли мужчина и женщина
В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: