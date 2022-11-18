В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители
09:18, 18 ноя 2022
В Стерлитамакском районе при пожаре в двухквартирном жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
18 ноября в 03:27 поступило сообщение о пожаре в н.п. Матвеевка на улице Молодежной. На момент прибытия экстренных служб происходило открытое горение одной из квартир.
В ходе тушения обнаружено семеро погибших: мужчина, женщина и пятеро детей. Медицинскими работниками констатирована их смерть.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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