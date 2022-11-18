В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители

09:18, 18 ноя 2022

В Стерлитамакском районе при пожаре в двухквартирном жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



18 ноября в 03:27 поступило сообщение о пожаре в н.п. Матвеевка на улице Молодежной. На момент прибытия экстренных служб происходило открытое горение одной из квартир.







В ходе тушения обнаружено семеро погибших: мужчина, женщина и пятеро детей. Медицинскими работниками констатирована их смерть.



Причина пожара устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.

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Фото: МЧС по РБ