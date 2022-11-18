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Двоих детей спас отец: подробности страшного пожара в Стерлитамакском районе Башкирии

Двоих детей спас отец: подробности страшного пожара в Стерлитамакском районе Башкирии

09:28, 18 ноя 2022

В Стерлитамакском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в котором погибли семеро человек, в том числе пятеро детей, по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Следствием установлено, что ночью 18 ноября произошёл пожар в квартире кирпичного жилого дома на две квартиры в деревне Матвеевка. В момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей. Двоих детей удалось спасти отцу семейства. К сожалению, оба родителя и пятеро мальчиков скончались.

На место выехали первый замруководителя следственного управления по РБ Евгений Лагацкий, следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики, руководство и следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками МВД и МЧС.


«Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее в пресс-службе МЧС по РБ сообщали, что к ликвидации происшествия было привлечено 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России — 24 человека и 7 единиц техники. На место также выехало руководство ведомства во главе с начальником МЧС по РБ Маратом Латыповым.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия Стерлитамакский район пожар смерть
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