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В Стерлитамаке водитель Рено Логан насмерть сбил 61-летнего пенсионера

В Стерлитамаке водитель Рено Логан насмерть сбил 61-летнего пенсионера

09:45, 18 ноя 2022

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Авария случилась примерно в восьмом часу вечера под Стерлитамаком. Пожилой 61-летний мужчина переходил трассу по нерегулируемой «зебре». 32-летний водитель «Рено Логан», не увидев пешехода, на большой скорости сбил его.



Автовладелец сразу же вызвал на место медиков, однако тем, приехав на место, оставалось лишь констатировать смерть пенсионера. Удар оказался слишком сильным.

Разбирательства по ДТП продолжаются, подробности выясняют специалисты.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке смерть Стерлитамакский район
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