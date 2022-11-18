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Стали известны личности погибших в пожаре сегодня в Стерлитамакском районе Башкирии

Стали известны личности погибших в пожаре сегодня в Стерлитамакском районе Башкирии

10:25, 18 ноя 2022

Стали известны личности погибших сегодня, 18 ноября, в смертельном пожаре в Башкирии. По словам главы сельсовета, где произошло ЧП, погибли члены семьи, которая воспитывала 5 детей, в том числе приемных.



— Такая хорошая семья была, ни слова плохого о них сказать не могу, не пьющие, работящие, детишек воспитывали, приемных ребятишек взяли, с инвалидностями. Они жили семьей и домом, — рассказала глава сельсовета Мария Макаренко.

По ее словам, имя главы семьи — Марат, его супруги — Нина.


Напомним, трагедия произошла ночью в селе Матвеевка. На улице Молодежной сгорел 2-квартирный кирпичный дом. Марат и Нина, а также их дети погибли. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», прокуратура ведет проверку.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия пожар смерть
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