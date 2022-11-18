В Абзелиловском районе Башкирии задержали водителя с поддельными правами

12:03, 18 ноя 2022

Накануне в Абзелиловском районе в ходе несения службы инспекторами отдельного батальона ДПС был остановлен ВАЗ-2110.







При проверке документов 36-летний житель Челябинской области предъявил водительское удостоверение, на котором была его фотография. При проверке по базам данных установлено, что предъявленный документ по номеру принадлежит другому лицу. Также сотрудники обратили внимание на то, что возраст на правах не соответствует виду водителя. На вид мужчина выглядел старше 35, а в документах ему всего 24. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее был лишён водительских прав.





В отношении правонарушителя был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем водителем, ранее лишённым водительских прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии