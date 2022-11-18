Что известно о погибшей в пожаре семье из Стерлитамакского района Башкирии

12:31, 18 ноя 2022

Мурат и Нина, которые погибли в пожаре в Башкирии, воспитывали 7 детей, в том числе 4 приемных. По данным UFA1.RU, глава семьи успел спасти двоих близнецов, над которыми ранее он и жена оформили опекунство. Рассказываем подробно, что известно о семье.



Напомним, пожар случился в двухквартирном доме села Матвеевка Стерлитамакского района в ночь с 17 на 18 ноября. По словам местных жителей, семья была на хорошем счету.







Мурат родом из Салавата, ему было 46 лет. У него и Нины было трое собственных сыновей, старшему Николаю — 21 год, младшему — 10. Все трое скончались в пожаре вместе с родителями.



Также семья усыновила двоих мальчиков 12 и 5 лет — оба инвалиды, по данным UFA1.RU, с синдромом Дауна. Еще два мальчика находились у них под опекой, у обоих тоже были проблемы со здоровьем. Они тоже скончались



— Он успел вывести только двоих, мальчиков-близнецов, потом вернулся в дом за остальными, а выйти уже не смог, — рассказал источник.



Жена Мурата тоже умерла в пожаре. Ей было 44 года. По словам главы сельсовета Марии Макаренко, семья была гордостью Матвеевки.





— Оба работящие, не пьющие, абсолютно благополучная семья, детишек воспитывали и домом занимались постоянно, — рассказала Макаренко.



Одна из версий случившегося — неосторожное обращение с электроприборами. По словам соседей, деревянный пристрой дома отапливался тэном, именно в нем сильнее всего бушевал огонь. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Фото: соцсети