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Жительница Октябрьского украла в магазине спиртное, спрятав его в детской коляске

Жительница Октябрьского украла в магазине спиртное, спрятав его в детской коляске

14:10, 18 ноя 2022

В Октябрьском задержали 33-летнюю местную жительницу, которая ограбила магазин, спрятав товары в детской коляске. Об этом сообщили в МВД Башкирии.



Правоохранители выяснили, что женщина вышла на улицу с коляской, в которой был ребенок. Во время прогулки она решилась на кражу. Подозреваемая зашла в торговую точку и взяла со стеллажей несколько бутылок водки. Женщина не стала относить их на кассу, а спрятала все в детской коляске и, не оплачивая товар, направилась к выходу.


Подозреваемую нашли благодаря камерам видеонаблюдения в магазине. Она  во всем созналась и рассказала, что украла алкоголь из-за проблем с деньгами. Товар женщина продала знакомому и на полученные деньги купила продукты. Подозреваемая не возместила ущерб. На нее завели уголовное дело за кражу.

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Источник: proural.info
Теги: Октябрьский кража преступление
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