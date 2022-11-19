В Чишминском районе Башкирии извещатель предупредил семью с тремя детьми о пожаре
11:13, 19 ноя 2022
В Чишминском районе произошел пожар в СНТ «Здоровье». Загорелась баня на первом этаже дома, где на постоянной основе проживала семья с тремя детьми.
В доме был установлен пожарный извещатель, благодаря чему жильцы смогли предпринять меры еще при задымлении.
В ЧП никто не пострадал, взрослые и дети вышли из дома и вызвали пожарных. На место происшествия выехала бригада ПЧ села Узытамак и ликвидировала возгорание.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре в доме погибли 5 детей и их родители. Двоих детей удалось спасти отцу семейства.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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