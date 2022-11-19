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В Уфе мужчина выбросил кошку с 7 этажа

В Уфе мужчина выбросил кошку с 7 этажа

11:25, 19 ноя 2022

В Уфе на 40-летнего мужчину возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

В полицию обратились жители дома по улице Просвещения. Они рассказали, что неизвестный мужчина из дома напротив выбросил кошку с седьмого этажа. Люди успели снять злоумышленника на камеру телефона. Полицейские, опираясь на слова очевидцев и видео, нашли подозреваемого. Он признался в содеянном и сообщил, что в тот момент был пьян.



Неравнодушные уфимцы решили наказать злоумышленника и отправили тело животного на специальную экспертизу. На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит срок до трех лет.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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