В Уфе мужчина выбросил кошку с 7 этажа

11:25, 19 ноя 2022

В Уфе на 40-летнего мужчину возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в МВД Башкирии.



В полицию обратились жители дома по улице Просвещения. Они рассказали, что неизвестный мужчина из дома напротив выбросил кошку с седьмого этажа. Люди успели снять злоумышленника на камеру телефона. Полицейские, опираясь на слова очевидцев и видео, нашли подозреваемого. Он признался в содеянном и сообщил, что в тот момент был пьян.







Неравнодушные уфимцы решили наказать злоумышленника и отправили тело животного на специальную экспертизу. На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит срок до трех лет.

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