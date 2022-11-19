В Уфе водитель покинул место ДТП сбив 11-летнего ребенка на переходе

11:33, 19 ноя 2022

В Уфе неизвестный сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы. ДТП произошло 18 ноября в 9 часов утра на улице Шота Руставели, 39/2. Неизвестный на неустановленной машине ехал в сторону Адмирала Макарова. По итогу ребенку потребовалась помощь врачей. А вот виновник инцидента покинул место ДТП.







Добавим, что уже начато административное расследование. Тех, кто стал свидетелем аварии или обладают информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам 02 или 237-02-02. Очевидцам гарантируется полная конфиденциальность.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на 40-летнего мужчину возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в МВД Башкирии.





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