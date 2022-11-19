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В Чишминском районе Башкирии на заснеженной трассе столкнулись две иномарки

В Чишминском районе Башкирии на заснеженной трассе столкнулись две иномарки

11:50, 19 ноя 2022

Вечером в Чишминском районе на 22 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись  "Volkswagen Polo" под управлением 24-летней уфимки и "Renault Logan", за рулём которого находился 40-летний мужчина.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Volkswagen" и её 23-летний пассажир с серьёзными травмами госпитализированы. Ещё одна 35-леняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущена домой. Дорожная авария произошла в условиях сильного снегопада. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили ранения. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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