В Чишминском районе Башкирии на заснеженной трассе столкнулись две иномарки
11:50, 19 ноя 2022
Вечером в Чишминском районе на 22 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись "Volkswagen Polo" под управлением 24-летней уфимки и "Renault Logan", за рулём которого находился 40-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Volkswagen" и её 23-летний пассажир с серьёзными травмами госпитализированы. Ещё одна 35-леняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущена домой. Дорожная авария произошла в условиях сильного снегопада. По факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили ранения.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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