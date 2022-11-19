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Автобус с вахтовиками из Башкирии попал в аварию на границе с Челябинской областью

Автобус с вахтовиками из Башкирии попал в аварию на границе с Челябинской областью

11:55, 19 ноя 2022

На границе Башкирии и Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает издание 74.RU со ссылкой на ГИБДД, сегодня, 19 ноября, грузовик MAN врезался в автобус с пассажирами на трассе М-5.

ДТП случилось в 07:40 на 1568-м километре — между городами Сим и Аша. Грузовик двигался из Уссурийска в Москву, а автобус — со стороны Башкирии. В пазике находились 10 вахтовиков.



По предварительным данным ГИБДД, 59-летний водитель грузовика MAN выехал на встречку, а после столкнулся с автобусом ПАЗ, за рулем которого был 50-летний мужчина.

— В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / Vk.com
Теги: происшествия аварии смерть
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