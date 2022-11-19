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В Кумертау опрокинулся бензовоз

В Кумертау опрокинулся бензовоз

13:37, 19 ноя 2022

Сегодня утром в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что вблизи н.п. Старая Уралка ГО г. Кумертау произошло ДТП на 236 км ФАД Р-240 с участием бензовоза на базе грузового автомобиля марки Scania.

В результате ДТП погибших и травмированных нет.



На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Установлено, что автомобиль двигался по маршруту г. Салават, Республика Башкортостан – г. Оренбург, Оренбургская область и перевозил бензин, объёмом 21 куб.м. Из дыхательного клапана цистерны наблюдается небольшая капельная течь груза.

Предварительно, водитель грузовоза не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием набок по ходу движения.


Пожарными на месте создана пенная подушка, производится поддежуривание.

На место происшествия от собственника следует специальная техника для последующей перекачки груза и подъёма автомобиля на шасси.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кумертау происшествия аварии
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