В Стерлитамаке возник пожар на складе изоленты
18:51, 19 ноя 2022
В Стерлитамаке пожарные ликвидируют крупный пожар на складе изоленты.
В 16:25 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в Стерлитамаке, на Белорецком тракте горит здание.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.
По прибытию пожарных происходило открытое горение нежилого металлокаркасного складского здания размерами 50х20 метров. (готовая продукция: изолента). Здание пристроено к административному корпусу размером 50х35 метров.
На тушение подано 5 стволов, также подан ствол с коленчатого автоподьемника. Создан штаб пожаротушения. В 18:10 пожар удалось локализовать на площади 400 кв.метров. Распространения огня на административный корпус не допущено.
Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась.
К тушению пожара привлечено 38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человек и 11 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, работает дознаватель МЧС России.
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