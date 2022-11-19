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В Стерлитамаке возник пожар на складе изоленты

В Стерлитамаке возник пожар на складе изоленты

18:51, 19 ноя 2022

В Стерлитамаке пожарные ликвидируют крупный пожар на складе изоленты. 

В 16:25 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в Стерлитамаке, на Белорецком тракте горит здание.



На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы. 

По прибытию пожарных происходило открытое горение нежилого металлокаркасного складского здания  размерами 50х20 метров.  (готовая продукция: изолента). Здание пристроено к административному корпусу  размером 50х35 метров. 

На тушение подано 5 стволов, также подан ствол с коленчатого автоподьемника. Создан штаб пожаротушения. В 18:10 пожар удалось локализовать на площади 400 кв.метров. Распространения огня на административный корпус не допущено. 


Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась.

К тушению пожара привлечено 38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человек и 11 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, работает дознаватель МЧС России.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке пожар
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