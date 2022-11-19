В Давлеканово квартирантка, угрожая ножом, отобрала у пенсионерки 5 тыс. рублей

19:41, 19 ноя 2022

Вчера ночью, 18 ноября, в башкирском городе Давлеканово женщина отобрала деньги у пенсионерки, угрожая холодным оружием. О преступлении рассказал пресс-служба регионального МВД.







В дом 61-летней женщина зашла незнакомка, которая прямо с порога начала требовать у нее возвращения пяти тысяч рублей, которые она ранее якобы оставила у потерпевшей дома. Пенсионерка не сразу, но все-таки узнала в незваной гостье бывшую и давно съехавшую квартирантку. Пожилая женщина принялась объяснять, что не видела и не брала никаких денег. В ответ на это злоумышленница достала нож и, угрожая, вынудила хозяйку отдать желаемую сумму, а затем скрывалась.





Злоумышленницей оказалась 32-летняя неоднократно судимая жительница Давлекановскому району. После задержания правоохранителями она во всем созналась и рассказала, что отобранные деньги потратила на алкоголь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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