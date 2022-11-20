В Белорецке пьяный водитель сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП

11:09, 20 ноя 2022

В полночь в Белорецке на улице Крупской водитель наехал на 64-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.







Как сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, виновник происшествия скрылся с места, а пострадавших с тяжелыми травмами увезли в больницу.



В ходе розыска на улице Карла Маркса был обнаружен автомобиль «Hyundai Solaris» с механическими повреждениями. Также по месту жительства задержали 39-летнего водителя авто – медосвидетельствование показало 0,560 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту аварии ведется разбирательство.





Владимир Севастьянов напоминает, что оставление места аварии наказывается лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Также возможен административный арест на срок до 15 суток. На наказание влияют отягчающие обстоятельства, например, состояние алкогольного опьянения.

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Фото: ГИБДД по РБ