Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецке пьяный водитель сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП

В Белорецке пьяный водитель сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП

11:09, 20 ноя 2022

В полночь в Белорецке на улице Крупской водитель наехал на 64-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.



Как сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, виновник происшествия скрылся с места, а пострадавших с тяжелыми травмами увезли в больницу.

В ходе розыска на улице Карла Маркса был обнаружен автомобиль «Hyundai Solaris» с механическими повреждениями. Также по месту жительства задержали 39-летнего водителя авто – медосвидетельствование показало 0,560 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту аварии ведется разбирательство.


Владимир Севастьянов напоминает, что оставление места аварии наказывается лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Также возможен административный арест на срок до 15 суток. На наказание влияют отягчающие обстоятельства, например, состояние алкогольного опьянения.

Читайте также:

В Белорецке уволили школьного повара
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецк происшествия Белорецкий район ДТП
Читайте также

В Туймазах водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
Происшествия в Башкирии
В Туймазах водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
ДТП в Туймазах: пьяный водитель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазах: пьяный водитель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на женщину
В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии
В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: