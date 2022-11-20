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В Сибае мужчина провалился под лед и умер

В Сибае мужчина провалился под лед и умер

11:35, 20 ноя 2022

Сегодня, 20 ноября, в 09:11 очевидец сообщил спасателям, что на озере Дом рыбака в Сибае под лед провалился мужчина. Как сообщает МЧС по РБ, на место происшествия выехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция.



Спасатели извлекли из-под воды 64-летнего мужчину и начали проводить реанимационные действия до приезда врачей. Однако пострадавшего спасти не удалось: прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть.

МЧС по РБ напоминает рыбакам, что запрещается выходить на лед толщиной менее 7 см. При этом водоемы замерзают неравномерно, и есть риск оказаться на месте с тонким льдом, даже если кажется, что выходить на лед безопасно. Тонкий лед имеет молочно-мутный серый цвет, обычно ноздреватый и пористый. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Сибай происшествия смерть
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