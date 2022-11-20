Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецком районе Башкирии без вести пропали в лесу 7-летний ребенок и 3 взрослых

В Белорецком районе Башкирии без вести пропали в лесу 7-летний ребенок и 3 взрослых

14:43, 20 ноя 2022

Сегодня ночью, 20 ноября, стало известно о пропаже четырех человек в Белорецком районе Башкирии. Подробности рассказали сотрудники регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают специалисты ведомства, трое взрослых людей и семилетний ребенок уехали из села Кулмас в кататься на багги. Обратно они не вернулись, какая-либо связь с ним отсутствует.



В настоящее время силами сотрудников Госкомитета по ЧС, полиции и МЧС ведутся поисково-спасательные работы. В общей сложности к розыску привлечено 16 специалистов и девять единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецке пьяный водитель сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия поиск
Читайте также

В Шаранском районе Башкирии утонули две 13-летние девочки
Происшествия в Башкирии
В Шаранском районе Башкирии утонули две 13-летние девочки
В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 
Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок
Происшествия в Башкирии
Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок
В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: