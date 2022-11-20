В Белорецком районе Башкирии без вести пропали в лесу 7-летний ребенок и 3 взрослых

14:43, 20 ноя 2022

Сегодня ночью, 20 ноября, стало известно о пропаже четырех человек в Белорецком районе Башкирии. Подробности рассказали сотрудники регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.



Как сообщают специалисты ведомства, трое взрослых людей и семилетний ребенок уехали из села Кулмас в кататься на багги. Обратно они не вернулись, какая-либо связь с ним отсутствует.







В настоящее время силами сотрудников Госкомитета по ЧС, полиции и МЧС ведутся поисково-спасательные работы. В общей сложности к розыску привлечено 16 специалистов и девять единиц техники.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецке пьяный водитель сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП.

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Фото: МЧС по РБ