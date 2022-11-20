В Нуримановском районе Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

15:09, 20 ноя 2022

Сегодня в 13-11 в Центр обработки вызовов Системы -112 поступило сообщение о том, что в Укарлино Нуримановского района горит частный дом.



На месте оперативно прибыли пожарные МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.



К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1949 г.р.



Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми.

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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ