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В Нуримановском районе Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

В Нуримановском районе Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

15:09, 20 ноя 2022

Сегодня в 13-11 в Центр обработки вызовов Системы -112 поступило сообщение о том, что в Укарлино Нуримановского района горит частный дом. 

На месте оперативно прибыли пожарные МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. 

К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1949 г.р. 

Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия пожар смерть
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