В Белорецком районе Башкирии завершились поиски пропавших в лесу 7-летнего ребенка и 3 взрослых

17:11, 20 ноя 2022

Сегодня днем, 20 ноября, в Белорецком районе Башкирии завершились поиски четырех человек. Об этом рассказали сотрудники регионального МЧС.







Как сообщали ранее специалисты Госкомитета республики по ЧС, утром 19 ноября трое мужчин и семилетний ребенок уехали из села Кулмас кататься на багги. Обратно они обещанному времени не вернулись, какая-либо связь с ним отсутствовала.



Силами сотрудников Госкомитета по ЧС, полиции и МЧС начались поисково-спасательные работы. В общей сложности к розыску было привлечено 16 специалистов и девять единиц техники, включая вертолет.





К счастью, все завершилось благополучно. К 14:00 чрезвычайное ведомство сообщило, что всех пропавших удалось найти с помощью вертолета. Их эвакуировали до автостоянки, сейчас их жизням ничего не угрожает.

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Фото: МЧС по РБ