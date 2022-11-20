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Сестра найденной мертвой в Уфе Гульназ Арслановой рассказала о ее «подозрительном» молодом человеке

Сестра найденной мертвой в Уфе Гульназ Арслановой рассказала о ее «подозрительном» молодом человеке

19:39, 20 ноя 2022

Сестра найденной мертвой в Уфе 34-летней Гульназ Арслановой рассказала о ее молодом человеке.

Жительница уфимского микрорайона Сипайлово Гульназ Арсланова пропала при странных обстоятельствах в ночь на 15 ноября. Не сказав ни родителям, ни ребенку ни слова, женщина в четвертом часу ночи собралась и уехала на такси в неизвестном направлении.



Утром на работе она не появилась, а ее телефон был недоступен. В шесть часов вечера сестре Гульназ поступил звонок с номера пропавшей, но снять трубку она не успела, а попытки перезвонить не увенчались успехом – абонент был вновь недоступен.

17 ноября сестра Гульназ Арслановой на своей странице в социальных сетях сообщила трагичную весть.

– Гульназ больше нет с нами. Нашли ее вчера около 23:00. Я не в силах делиться подробностями. Скажу одно – дело не в такси, – рассказала родственница погибшей.

Сестра Гульназ Арслановой поделилась с «Комсомолкой», что до своей смерти покойная встречалась с парнем, которого наша собеседница охарактеризовала как «подозрительный».

– Вроде как, он собирался уходить на СВО. Потом на две недели пропал, – поведала родственница.


В региональном Следственном комитете «КП-Уфа» рассказали, 34-летняя уфимка была обнаружена следователями в квартире в Кировском районе Уфы.

– По факту обнаружения тела женщины проводится проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщил СК.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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