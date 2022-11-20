Стали известны подробности смертельной аварии с вахтовиками из Башкирии

19:42, 20 ноя 2022

Накануне в Челябинской области на границе с Башкирией произошла смертельная авария — на месте от травм погиб случайный пассажир. Как сообщили наши коллеги из 74.RU, 61-летний погибший был дорожным рабочим. Он должен был ехать до участка на другом транспорте, но его предложили подвезти. Как рассказала уфимская компания «Дортрансстрой», где работают вахтовики, пострадавших госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии, других двоих отпустили из больниц, остальные с переломами лечатся в травматологии.







ООО «Дортрансстрой» реконструирует дорогу от Аши до Кропачевской развязки. Как рассказал сотрудник компании Андрей Глебов, который входит в состав инженерно-технических руководителей, в Ашинском районе у них есть модульные общежития с баней и столовыми. Там и живут вахтовики, в том числе из Башкирии. По словам Глебова, погибший не хотел заходить в автобус.





— Вчера я ездил к пострадавшим в больницу, разговаривал с ними. Они говорят, что в автобусе должно было больше ехать человек — те, кто занимаются мостами. Но кто-то на своей машине на участок отправился, кто-то опоздал. И пришел дорожный рабочий. А у нас нет особого деления, если надо, мы и дорожников довозим. Он зашел в автобус — вышел, зашел и снова хотел выйти, как будто сомневался, а там два прораба сидели: «Ну что ты ходишь? Поехали. Мы тебя довезем. Всё равно автобус идет туда». Тот и сел. Он сидел справа от водителя, видимо, в него удар пришелся, — рассказывает Глебов.



По словам очевидцев, после столкновения автобус пролетел еще метров 40. Мужчина вышел из транспорта искать свою шапку. Но после почувствовал себя плохо. Очевидцы предполагают, что водитель мог уснуть во время движения.









— Автобус был сильно раскурочен. Разговаривали с водителем фуры, он сказал, что «еду-еду, а потом вижу, что волоку автобус». Наш автобус технически исправен и не ездит более 60 километров в час. Так как техники в компании много, на базе механики и врачи перед выпуском осматривают всех водителей и все автомобили, — говорит один из сотрудников.

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Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / Vk.com