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В Белорецке из-за ссоры в клубе мужчина расстрелял обидчика своей жены

В Белорецке из-за ссоры в клубе мужчина расстрелял обидчика своей жены

11:22, 21 ноя 2022

В Башкирии мужчина избил девушку, а затем расстрелял ее мужа. Информацию об этом нам подтвердили сегодня, 21 ноября, в полиции Белорецкого района.

Инцидент произошел в Белорецке. В клубе местный житель ударил девушку в лицо — по словам очевидцев, причиной стала словесная перепалка. На другой день муж пострадавшей приехал разбираться, но разговора не получилось: подозреваемый выстрелил из травматического пистолета мужчине в руку и голову. Врачи диагностировали перелом черепа. Однако семья зачинщика драки отрицает произошедшее.



— Никого он не бил, — сказала его жена.

Но подробности она сообщать не стала.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии завершились поиски пропавших в лесу 7-летнего ребенка и 3 взрослых.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецкий район Белорецк происшествия стрельба криминал
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