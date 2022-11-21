В Альшеевском районе Башкирии в аварии пострадала пожилая пара

11:38, 21 ноя 2022

В десять утра в Альшеевском районе на 89 км автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись встречные ВАЗ-2106 под управлением 71-летнего местного жителя и ВАЗ-2112, за рулём которого находился 25-летний житель Стерлитамака.



В результате ДТП водитель ВАЗ-2106 и его 76-летняя супруга с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.







За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых четыре человека пострадали.



Ранее полиция завела уголовное дело на 41-летнего жителя села Абдрашитово Альшеевского района, обвиненного в краже. Для преступного дела мужчина выбрал дом своих соседей, находившихся в отъезде.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии