Жителя Стерлитамакского района Башкирии, который спас двоих детей из пожара, наградят посмертно
13:53, 21 ноя 2022
В Башкирии посмертно наградят мужчину, который спас от огня двоих детей, рискуя собственной жизнью. Об этом сегодня, 21 ноября, на оперативном совещании в правительстве сообщил глава республики радий Хабиров.
— Давайте мы его наградим посмертно. Он геройский поступок совершил, жаль, что сам погиб. Двое мальчиков осталось, отец отдал за них жизнь, — сказал Радий Хабиров.
— Он, рискуя своей жизнью, спас двоих детей. Когда уже пошел за оставшимися пятью детьми, к сожалению, уже сам не смог выйти и погиб, — сообщил председатель госкомитета ЧС по РБ Фарит Гумеров.
Два выживших ребенка взяты под контроль опеки. При необходимости им предоставят меры поддержки.
Напомним, пожар произошел на прошлой неделе в Стерлитамакском районе. Погибли супруги, у которых было семеро детей, часть из них были приемными.