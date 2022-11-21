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Жителя Стерлитамакского района Башкирии, который спас двоих детей из пожара, наградят посмертно

Жителя Стерлитамакского района Башкирии, который спас двоих детей из пожара, наградят посмертно

13:53, 21 ноя 2022

В Башкирии посмертно наградят мужчину, который спас от огня двоих детей, рискуя собственной жизнью. Об этом сегодня, 21 ноября, на оперативном совещании в правительстве сообщил глава республики радий Хабиров.



— Давайте мы его наградим посмертно. Он геройский поступок совершил, жаль, что сам погиб. Двое мальчиков осталось, отец отдал за них жизнь, — сказал Радий Хабиров.

— Он, рискуя своей жизнью, спас двоих детей. Когда уже пошел за оставшимися пятью детьми, к сожалению, уже сам не смог выйти и погиб, — сообщил председатель госкомитета ЧС по РБ Фарит Гумеров.


Два выживших ребенка взяты под контроль опеки. При необходимости им предоставят меры поддержки.

Напомним, пожар произошел на прошлой неделе в Стерлитамакском районе. Погибли супруги, у которых было семеро детей, часть из них были приемными.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия награждение
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