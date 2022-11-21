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В Учалинском районе Башкирии произошло возгорание при подводе газопровода к дому

В Учалинском районе Башкирии произошло возгорание при подводе газопровода к дому

15:25, 21 ноя 2022

Сегодня в 11:29 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что на территории частного дома в г. Учалы произошло возгорание газовоздушной смеси при подводе газопровода к дому.

На место прибыли сотрудники МЧС России, газовики и другие экстренные службы. К сожалению, в результате горения мужчина, 1994 г.р. получил ожоги и был госпитализирован в Учалинскую ЦГБ.



Предполагаемая причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии экс-глава сельсовета получил условный срок за гибель ребенка при нападении стаи собак.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар Учалы
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