В Учалинском районе Башкирии произошло возгорание при подводе газопровода к дому
15:25, 21 ноя 2022
Сегодня в 11:29 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что на территории частного дома в г. Учалы произошло возгорание газовоздушной смеси при подводе газопровода к дому.
На место прибыли сотрудники МЧС России, газовики и другие экстренные службы. К сожалению, в результате горения мужчина, 1994 г.р. получил ожоги и был госпитализирован в Учалинскую ЦГБ.
Предполагаемая причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии экс-глава сельсовета получил условный срок за гибель ребенка при нападении стаи собак.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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