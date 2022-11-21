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В Башкирии, отравившись алкоголем, погиб ребенок

В Башкирии, отравившись алкоголем, погиб ребенок

15:29, 21 ноя 2022

Всего в результате алкогольной интоксикации в республике по итогам десяти месяцев пострадали порядка 30 несовершеннолетних, сообщила глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак.



Несовершеннолетний скончался в Бирске от алкогольной интоксикации. Всего по итогам минувших девяти месяцев в республике было зарегистрировано 17 случаев отравления среди детей и 15 — среди подростков. Данные статистики в ходе оперативного совещания в ЦУРе сегодня, 21 ноября, озвучила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

По данным ведомства, всего в период с января по октябрь было зарегистрировано 127 случаев отравления алкоголем, повлекших за собой летальный исход. Наибольшее количество смертей от интоксикации алкоголем зарегистрировано в Уфе — 32 случая, в Нефтекамске — 8, в Бакалинском, Илишевском и Уфимском районах — погибли по 5 человек, в Стерлитамаке и Иглинском районе — по 4. Всего же в указанный в период отравились 2 228 граждан республики, аналогичные данные ранее озвучили в региональном Минздраве. 


Анна Казак также озвучила инициативу о проведении родительских собраний в преддверии грядущих новогодних каникул, подчеркнув, что суммарно от отравления алкоголем за девять месяцев пострадали порядка 30 несовершеннолетних. 

«У нас за последние девять месяцев 17 детей и 15 подростков [отравились]. Мы сейчас может с Айбулатом Вакиллевичем [Айбулат Хажин — глава регионального Министерства образования] сработаемся перед новогодними праздниками, какой-то порядок родительских собраний утвердим. Отравление детей, в том числе и ребенок в Бирске погиб», — заявила чиновница в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

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Источник: mkset.ru
Теги: отравление алкоголь ребенок
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