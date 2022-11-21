В Шаранском районе Башкирии браконьеры подстрелили косулю

15:36, 21 ноя 2022

В Шаранском районе инспекторы Минэкологии Башкирии провели рейд. В поле недалеко от села Шарлыкбаш они обнаружили тушу сибирской косули.



Специалисты осмотрели место происшествия и установили, что убитое животное — это годовалая самка. Разрешения на его отстрел в этих местах не выдавались, так как численность вида не позволяет добывать его на данной территории. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.







В настоящее время проводится расследование, правоохранители ищут браконьеров.



Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии неизвестный зверь пробрался в хлев и выпил кровь 12 птиц. Возле хлева при осмотре обнаружили следы животного и подкоп - предполагается, что именно через него зверь хищник проник к птицам.

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Фото: Минэкологии РБ