В Шаранском районе Башкирии браконьеры подстрелили косулю
15:36, 21 ноя 2022
В Шаранском районе инспекторы Минэкологии Башкирии провели рейд. В поле недалеко от села Шарлыкбаш они обнаружили тушу сибирской косули.
Специалисты осмотрели место происшествия и установили, что убитое животное — это годовалая самка. Разрешения на его отстрел в этих местах не выдавались, так как численность вида не позволяет добывать его на данной территории. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.
В настоящее время проводится расследование, правоохранители ищут браконьеров.
Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии неизвестный зверь пробрался в хлев и выпил кровь 12 птиц. Возле хлева при осмотре обнаружили следы животного и подкоп - предполагается, что именно через него зверь хищник проник к птицам.