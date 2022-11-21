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В Ишимбайском районе Башкирии в гараже загорелся автомобиль.

В Ишимбайском районе Башкирии в гараже загорелся автомобиль.

16:25, 21 ноя 2022

Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о том, что в д. Салихово Ишимбайского района в гараже загорелся легковой автомобиль Volkswagen Passat.
 
На место возгорания оперативно прибыли пожарные ПЧ (с. Сайраново) Противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.



Если автомобиль загорелся, не теряйте времени и срочно звоните по Единому телефону вызова экстренных служб «112»!

Ранее сообщалось о том, что 2 человека были госпитализированы после пожара в квартире дома №76 по улице Гагарина в Ишимбае вечером 14 ноября, сообщает МЧС по Башкирии.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия пожар
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