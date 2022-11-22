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Житель Октябрьского угрожал сбросить ребенка с балкона

Житель Октябрьского угрожал сбросить ребенка с балкона

09:29, 22 ноя 2022

В Октябрьском расследовали уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает МВД Башкирии.



Между супругами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый взял в руки своего малолетнего ребенка и вытащил его с окна балкона пятого этажа. После этого супруга забрала ребенка и уехала жить к своей маме, подав на развод.

Через некоторое время женщина с сыном вернулась за своими вещами. Мужчина выкинул ее вещи в подъезд, после чего схватил ребенка на руки и снова угрожал скинуть с окна. Женщина хотела успокоить плачущего сына и просила также успокоиться супруга. Однако подозреваемый снова высунул руки с ребенком в открытое окно и сказал, что выкинет ребенка из окна, если супруга сделает еще один шаг. Мужчина попросил жену собрать вещи, которые он выкинул в подъезд и отнести домой.

Женщина собрала свои вещи и отнесла в квартиру своей мамы, а когда вернулась обратно, мужчина попросил у нее прощения.


Через несколько дней отец ребенка попросил разрешение у супруги забрать его с ночевкой, но получил отказ. Подозреваемому все же удалось забрать сына к себе, но после долгих уговоров он вернул ребенка матери.

Подозреваемый признал вину полностью и пояснил, что не собирался убивать сына, он хотел лишь напугать жену. Материалы дела направлены в суд.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Октябрьский происшествия
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