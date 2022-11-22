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В Туймазинском районе Башкирии Башкирии полиция разыскивает мужчину по подозрению в хранении 10 кг наркотиков

В Туймазинском районе Башкирии Башкирии полиция разыскивает мужчину по подозрению в хранении 10 кг наркотиков

12:24, 22 ноя 2022

В Башкирии завели уголовное дело на жителя села Кандры. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Когда полицейские наведались на участок жителя Башкирии, на его огороде нашли порядка 50 кустов запрещенных для культивации растений. Кроме того, дома у наркоботаника обнаружили огромный схрон марихуаны: сотрудники изъяли почти 10 кг «урожая», расфасованного по газетным сверткам.



Между тем самого владельца полицейские все еще не поймали. Мужчину объявили в розыск.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии во время снегопада рабочие вышли укладывать асфальт.

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Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Туймазинский район наркотики криминал Кандры
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