В Туймазинском районе Башкирии Башкирии полиция разыскивает мужчину по подозрению в хранении 10 кг наркотиков
12:24, 22 ноя 2022
В Башкирии завели уголовное дело на жителя села Кандры. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.
Когда полицейские наведались на участок жителя Башкирии, на его огороде нашли порядка 50 кустов запрещенных для культивации растений. Кроме того, дома у наркоботаника обнаружили огромный схрон марихуаны: сотрудники изъяли почти 10 кг «урожая», расфасованного по газетным сверткам.
Между тем самого владельца полицейские все еще не поймали. Мужчину объявили в розыск.