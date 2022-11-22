В Абзелиловском районе Башкирии пожарный извещатель спас жизнь вахтовику
13:54, 22 ноя 2022
В деревне Таксырово Абзелиловского района произошел пожар. Благодаря установленному в доме пожарному извещателю хозяин остался жив.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, мужчина вернулся с вахты и, уставший, лег спать. Около половины девятого вечера он проснулся от громкого звука. Увидев в доме густой дым, хозяин выбежал на улицу.
Огонь охватил все помещения, и дом полностью сгорел. Предположительно, возгорание произошло из-за замыкание ветхой электропроводки. Хозяин дома купил новую, но не успел поменять.
Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии задержали водителя с поддельными правами.
Источник:
www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
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