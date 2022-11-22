Мэр Сибая поручил усилить безопасность после сообщения о стрельбе

15:08, 22 ноя 2022

Мэр города Сибай Азамат Юлдашбаев прокомментировал информацию о якобы готовящейся стрельбе в школах и колледжах. Соответствующий пост он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 ноября.



По словам чиновника, сегодня в дежурную часть по городу поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах Сибая.







«Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным», - отметил Юлдашбаев.



Он отметил, что для безопасности обучающихся во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим. Их работа будет продолжена в штатном режиме.

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