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Мэр Сибая поручил усилить безопасность после сообщения о стрельбе

Мэр Сибая поручил усилить безопасность после сообщения о стрельбе

15:08, 22 ноя 2022

Мэр города Сибай Азамат Юлдашбаев прокомментировал информацию о якобы готовящейся стрельбе в школах и колледжах. Соответствующий пост он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 ноября.

По словам чиновника, сегодня в дежурную часть по городу поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах Сибая.



«Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным», - отметил Юлдашбаев.

Он отметил, что для безопасности обучающихся во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим. Их работа будет продолжена в штатном режиме.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Сибай происшествия
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