Мэр Сибая поручил усилить безопасность после сообщения о стрельбе
15:08, 22 ноя 2022
Мэр города Сибай Азамат Юлдашбаев прокомментировал информацию о якобы готовящейся стрельбе в школах и колледжах. Соответствующий пост он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 ноября.
По словам чиновника, сегодня в дежурную часть по городу поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах Сибая.
«Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным», - отметил Юлдашбаев.
Он отметил, что для безопасности обучающихся во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим. Их работа будет продолжена в штатном режиме.
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Источник:
gorobzor.ru
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