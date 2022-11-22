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В Бирске мужчина убил женщину-инвалида, устроив поджог ее дома

В Бирске мужчина убил женщину-инвалида, устроив поджог ее дома

19:57, 22 ноя 2022

В минувшую субботу, 19 ноября, в башкирском городе Бирск мужчина убил женщину-инвалида, устроив пожар в ее доме. О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



По версии правоохранителей, обвиняемый снимал у погибшей в ее доме. Он помогал хозяйке по дому и ухаживал за ней. Однако между ними часто возникали ссоры на бытовой почве. В день трагедии, мужчина, будучи пьяным ушел из дома, а когда вернулась обратно, обнаружил, что дверь закрыта изнутри.

Женщина отказалась его впускать. Из-за этого обвиняемый разозлился, поджег штору на веранде и скрылся. Огонь разгорелся и пророс в сильный пожар. Соседи потерпевшей успели выбраться из дома, а вот сама спастись не смогла.


Мужчину задержали, он свою вину признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск Бирский район происшествия убийство
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