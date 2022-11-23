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В Чишминском районе Башкирии с поличным поймали вора, обносившего дачные дома

В Чишминском районе Башкирии с поличным поймали вора, обносившего дачные дома

10:17, 23 ноя 2022

В деревне Санжаровке Чишминского района полицейские задержали 50-летнего местного жителя, вскрывавшего частные дома и выносившего оттуда технику. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Злоумышленника оперативники заметили во время ночного патрулирования, когда услышали подозрительные звуки с одного из участков. Правоохранители незаметно подобрались к дому и поняли, что его вскрыл воришка, решившийся поживиться чужим имуществом, пока хозяева в отъезде. Мужчину поймали с поличным.

Полиция установила, что за ночь он успел обнести 7 домов. Местных жителей о случившемся уже проинформировали. Добычей воришки становились телевизоры, пылесосы, обогреватели, аудиоколонки, удлинители и медные кабели. Ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.


Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии на заснеженной трассе столкнулись две иномарки.

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Источник: proural.info
Теги: Чишминский район происшествия
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