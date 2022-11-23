На рынке в Уфе пенсионерка погибла под колёсами грузовой «ГАЗели»

19:15, 23 ноя 2022

Жуткий случай произошёл 23 ноября в Кировском районе Уфы. На улице Менделеева, на территории Гурьевского рынка. В зоне погрузки грузовая «ГАЗель» наехала на 73-летнюю женщину.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 44-летний водитель, предположительно, двигаясь задним ходом, вовремя не заметил пешехода. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи.







На месте аварии работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе местный житель утопил несовершеннолетнюю в ванной. Как сообщила прокуратура РБ, в августе 2014 года мужчина поссорился с несовершеннолетней знакомой и в ярости схватил ее и окунул головой в ванну с водой.

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Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы