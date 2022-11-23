В Кугарчинском районе Башкирии 3 человека попали в больницу после ДТП с грузовиком «Почты России»
19:23, 23 ноя 2022
В Кугарчинском районе произошло ДТП с участием грузовика «Почты России». Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
На трассе Воскресенка – Таваканово в селе Подгорное произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2115 с «ГАЗелью». В результате ДТП три человека госпитализированы в Мраковскую центральную районную больницу.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе обнаружили пять незаконных свалок. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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