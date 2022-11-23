В Кугарчинском районе Башкирии 3 человека попали в больницу после ДТП с грузовиком «Почты России»

19:23, 23 ноя 2022

В Кугарчинском районе произошло ДТП с участием грузовика «Почты России». Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



На трассе Воскресенка – Таваканово в селе Подгорное произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2115 с «ГАЗелью». В результате ДТП три человека госпитализированы в Мраковскую центральную районную больницу.



Подробности произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе обнаружили пять незаконных свалок. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.



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Фото: МЧС по РБ