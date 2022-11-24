Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Стерлитамаке полицейский спас провалившегося в колодец семилетнего ребенка

В Стерлитамаке полицейский спас провалившегося в колодец семилетнего ребенка

09:02, 24 ноя 2022

В Стерлитамаке семилетняя девочка во время прогулки с мамой провалилась в двухметровый колодец. Мать долгое время тщетно пыталась открыть люк, однако у нее ничего не выходило.

К счастью, в этот момент проезжал мимо майор полиции Марсель Шарипов, который заметил женщину. Вместе они смогли поднять крышку коллектора и вызволить ребенка.



Как рассказали в пресс-службе МВД, несмотря на падение, девочка не травмировалась. Мать поблагодарила участкового за помощь.

Ранее сообщалось о том, как сотрудники ДПС спасли от холодной смерти водителя, застрявшего без топлива в промерзшей машине посреди безлюдной трассы. 25-летний парень просидел на морозе всю ночь, к утру он даже не чувствовал своих конечностей и не мог самостоятельно двигаться.

Читайте также:

Уроженца Стерлитамака наградили медалью Жукова за отвагу и мужество в зоне СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия спасение
Читайте также

В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе спасли девочку, которая провалилась в колодец
В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец
Происшествия в Башкирии
В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец
В Уфе 5-летний ребенок упал в колодец
---
В Уфе 5-летний ребенок упал в колодец
В Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: