В Стерлитамаке полицейский спас провалившегося в колодец семилетнего ребенка

09:02, 24 ноя 2022

В Стерлитамаке семилетняя девочка во время прогулки с мамой провалилась в двухметровый колодец. Мать долгое время тщетно пыталась открыть люк, однако у нее ничего не выходило.



К счастью, в этот момент проезжал мимо майор полиции Марсель Шарипов, который заметил женщину. Вместе они смогли поднять крышку коллектора и вызволить ребенка.







Как рассказали в пресс-службе МВД, несмотря на падение, девочка не травмировалась. Мать поблагодарила участкового за помощь.



Ранее сообщалось о том, как сотрудники ДПС спасли от холодной смерти водителя, застрявшего без топлива в промерзшей машине посреди безлюдной трассы. 25-летний парень просидел на морозе всю ночь, к утру он даже не чувствовал своих конечностей и не мог самостоятельно двигаться.

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Фото: МВД по РБ