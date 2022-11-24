В Октябрьском с тяжелым отравлением госпитализировали семью
09:10, 24 ноя 2022
В Октябрьском госпитализировали семью из пяти человек с признаками отравления. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, в больницу направили троих детей возрастом 12, 13 и 14 лет. Инцидент произошел на улице 21-й микрорайон, 10 в пятиэтажке.
— В результате происшествия 5 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы в лечебное учреждение ГБУЗ РБ ГКБ ГО город Октябрьский, — сообщили в МЧС.
Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. По предварительным данным от газовой службы, во время проверки при помощи газоанализатора угарный газ отсутствовал. Причина отравления выясняется.
Ранее сообщалось о том, что житель Октябрьского угрожал сбросить ребенка с балкона.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: Mash
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