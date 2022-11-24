В Октябрьском с тяжелым отравлением госпитализировали семью

09:10, 24 ноя 2022

В Октябрьском госпитализировали семью из пяти человек с признаками отравления. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.



По данным ведомства, в больницу направили троих детей возрастом 12, 13 и 14 лет. Инцидент произошел на улице 21-й микрорайон, 10 в пятиэтажке.







— В результате происшествия 5 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы в лечебное учреждение ГБУЗ РБ ГКБ ГО город Октябрьский, — сообщили в МЧС.



Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. По предварительным данным от газовой службы, во время проверки при помощи газоанализатора угарный газ отсутствовал. Причина отравления выясняется.



Ранее сообщалось о том, что житель Октябрьского угрожал сбросить ребенка с балкона.

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Фото: Mash