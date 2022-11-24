В Благовещенском районе в пожаре погиб мужчина

09:16, 24 ноя 2022

Сегодня ночью в 00:20 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в доме по Малая Горная, в д. Удельный Дуваней Благовещенского района.



На место направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Удельный Дуваней и другие экстренные службы. По прибытию происходило открытое горение жилого бревенчатого дома размерами 6х7 метров. В 00:56 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 02:08.







К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина.



К тушению пожара привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ