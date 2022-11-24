Стали известны подробности отравления семьи в Октябрьском

14:10, 24 ноя 2022

Следком Башкирии начал проверку ЧП в городе Октябрьский, где угарным газом отравилась семья с тремя детьми. Ведомство установило, что в квартире было установлена газовая колонка, которая могла послужить причиной случившегося.







— Члены семьи находились у себя в квартире жилого многоквартирного дома, когда почувствовали ухудшение самочувствия и стали терять сознания, отец семейства успел вызвать экстренные службы. В квартире установлена газовая колонка и газовая плита, которые в момент отравления были включены, — рассказали в пресс-службе следкома.



В ведомстве добавили, что к исследованию привлечены специалисты газовой службы, проверяется исправность оборудования и опрашиваются очевидцы. В прокуратуре заявили, что также взяли дело под контроль. Источник UFA1.RU рассказал, что семья благополучная, и произошедшее скорее всего было лишь случайностью.





— Они кушать варили, водонагреватель работал. По правилам должны форточку открывать, чтобы тяга была, — рассказал другой собеседник.

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Фото: соцсети