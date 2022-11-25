В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель Рено Логан опрокинулся в кювет
09:51, 25 ноя 2022
Ближе к вечеру в Мишкинском районе на ул. Трактовая д.Баймурзино 41-летний житель Пермского края за рулём "Renault Logan SR" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Его освидетельствование показало наличие 1.345 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых двенадцать человек получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в деревне Мишкинского района Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы респбулки Радимя Хабирова был опубликован на портале правовой информации региона.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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