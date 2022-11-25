В одном из фитнес-клубов Уфы на подростка упал шкаф

14:01, 25 ноя 2022

Сегодня, 25 ноября, в одном из фитнес-клубов уфимского микрорайона Сипайлово на 12-летнего ребенка упал шкаф. Об этом со ссылкой на Управление гражданской защиты города сообщил ГТРК «Бакшортостан».



В аварийном ведомстве передали, что для ребенка вызвали скорую помощь. Врачи его осмотрели. Госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась.



Напомним, летом в Башкирии на 15-летнего подростка упал турник.



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