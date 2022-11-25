В одном из фитнес-клубов Уфы на подростка упал шкаф
14:01, 25 ноя 2022
Сегодня, 25 ноября, в одном из фитнес-клубов уфимского микрорайона Сипайлово на 12-летнего ребенка упал шкаф. Об этом со ссылкой на Управление гражданской защиты города сообщил ГТРК «Бакшортостан».
В аварийном ведомстве передали, что для ребенка вызвали скорую помощь. Врачи его осмотрели. Госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась.
Напомним, летом в Башкирии на 15-летнего подростка упал турник.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии мужчина упал с крутого берега реки Белой
Человек и закон в Башкирии
В Уфе суд назначил штраф владельцу детского развивающего центра, где на ребенка упал шкаф
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома