В Стерлитамаке вандалы повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар
14:10, 25 ноя 2022
В Стерлитамаке ищут вандалов, которые повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар. Инцидент произошел этой ночью, сообщили в администрации города.
Неизвестные, видимо, порезали канат на плавучей барже ножом. На фотографии видно, что он почти разорван и висит лохмотьями. Кроме того, вандалы повредили деревянную стойку.
Свидетелей инцидента просят сообщить в полицию или позвонить по номеру 112.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке полицейский спас провалившегося в колодец семилетнего ребенка.
Источник:
www.proural.info
Фото: Администрация Стерлитамака
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