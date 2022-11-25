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В Стерлитамаке вандалы повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар

В Стерлитамаке вандалы повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар

14:10, 25 ноя 2022

В Стерлитамаке ищут вандалов, которые повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар. Инцидент произошел этой ночью, сообщили в администрации города.

Неизвестные, видимо, порезали канат на плавучей барже ножом. На фотографии видно, что он почти разорван и висит лохмотьями. Кроме того, вандалы повредили деревянную стойку.

Свидетелей инцидента просят сообщить в полицию или позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке полицейский спас провалившегося в колодец семилетнего ребенка.

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Источник: www.proural.info
Фото: Администрация Стерлитамака
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район вандализм
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