В Чишминском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Nexia

17:51, 25 ноя 2022

В Чишминском районе произошло ДТП с погибшим. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, авария случилась утром 25 ноября на 1 км автодороги Чишмы - Аксёново - Киргиз-Мияки. По имеющимся данным, столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Nexia.







В результате происшествия оба водителя и пассажирка Daewoo были госпитализированы. Спустя некоторое время водитель второго автомобиля от полученных травм скончался в медучреждении. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе на 22 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись "Volkswagen Polo" под управлением 24-летней уфимки и "Renault Logan", за рулём которого находился 40-летний мужчина.

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Фото: ГИБДД по РБ