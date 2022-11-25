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В Башкирии арестовали девушку, ограбившую ювелирку в Уфе на 12 миллионов рублей

В Башкирии арестовали девушку, ограбившую ювелирку в Уфе на 12 миллионов рублей

18:36, 25 ноя 2022

Кировский райсуд Уфы отправил под стражу 22-летнюю Карину Макарову, обвиняемую в краже ювелирных изделий на 12 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД Башкирии и суда.



По версии следствия, девушка обчистила ювелирный магазин в торговом центре «Мега». Ее записали камеры видеонаблюдения. Карина работала в этом магазине продавцом.

в Отдел полиции №9 Управления МВД России по г.Уфе поступило сообщение о совершении кражи из ювелирного салона в торговом центре на улице Рубежной. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

После кражи девушка могла выехать в Дзержинск, где она и была найдена. Разыскиваемую доставили в Уфу


— В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. Принимаются меры по поиску похищенных ценностей, — рассказали в МВД.

Девушка останется под стражей до 20 января 2023 года.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Следком Башкирии
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