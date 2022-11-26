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В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок

В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок

11:48, 26 ноя 2022

Вчера поздно вечером, 25 ноября, в Калтасинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.



ЧП случилось в селе Калтасы. На улице Гагарина вспыхнул деревянный дом, в одной из квартир которого проживала многодетная семья (двое родителей и четверо детей). Когда начался пожар, в квартире находились родители, двое мальчиков (трех и пяти лет) и еще один мужчина. В соседней квартире, как сообщается, временно никто не проживает.

Пожар был потушен примерно за полчаса. К его тушению было привлечено семь специалистов и три единицы техники.

Родителям и детям удалось эвакуироваться, но другой мужчина, к сожалению, погиб. Сыновья были доставлены на осмотр в больницу. Младший получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.


Причина происшествия в настоящее время устанавливается. На месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар смерть
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