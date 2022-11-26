В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок

11:48, 26 ноя 2022

Вчера поздно вечером, 25 ноября, в Калтасинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.







ЧП случилось в селе Калтасы. На улице Гагарина вспыхнул деревянный дом, в одной из квартир которого проживала многодетная семья (двое родителей и четверо детей). Когда начался пожар, в квартире находились родители, двое мальчиков (трех и пяти лет) и еще один мужчина. В соседней квартире, как сообщается, временно никто не проживает.



Пожар был потушен примерно за полчаса. К его тушению было привлечено семь специалистов и три единицы техники.



Родителям и детям удалось эвакуироваться, но другой мужчина, к сожалению, погиб. Сыновья были доставлены на осмотр в больницу. Младший получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.





Причина происшествия в настоящее время устанавливается. На месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

Читайте также: В Калтасинском районе Башкирии водитель Киа насмерть сбил пенсионерку

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ