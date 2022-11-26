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В Уфе после наезда иномарки погибла пожилая женщина

В Уфе после наезда иномарки погибла пожилая женщина

17:32, 26 ноя 2022 В Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с погибшим.

Сегодня, 26 ноября, днем в Уфе на улице Ульяновых 43-летний мужчина, управляя Hyundai Elantra, сбил пешехода. В результате аварии пожилая женщина с различными травмами была госпитализирована.

“Спустя некоторое время скончалась в медучреждении. Со слов водителя, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Подробности уточняются”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на территории троллейбусного депо сгорели два троллейбуса. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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