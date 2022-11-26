Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе спасатели помогли провалившемуся под лед рыбаку

В Уфе спасатели помогли провалившемуся под лед рыбаку

17:35, 26 ноя 2022 Уфимские спасатели помогли провалившемуся под лед рыбаку. Инцидент произошел сегодня утром на реке Белой. Увлекшись рыбалкой, 68-летний мужчина слишком близко подошел к кромке воды и провалился под лед.

Вовремя подоспевшие спасатели помогли пострадавшему выбраться из воды и доставили его на берег, где ему была оказана медицинская помощь.


«Сейчас мужчина находится в больнице», — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы. В беседе со спасателями заядлый рыбак признался, что пока лед не окрепнет, придется завязать с рыбалкой. Это уже не первый случай, когда он оказывается в воде в зимнее время. 

В ведомстве напомнили, что лед в водоемах еще не окреп. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, а для автомобилей — не менее 30 см.

Читайте также:

В Уфе после наезда иномарки погибла пожилая женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: УГЗ города Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Дюртюлинском районе спасатели помогли рыбаку выбраться на берег
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе спасатели помогли рыбаку выбраться на берег
В Башкирии рыбак едва не утонул упав в воду сбросного канала
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рыбак едва не утонул упав в воду сбросного канала
На реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми
Происшествия в Башкирии
На реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми
В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: