В Уфе спасатели помогли провалившемуся под лед рыбаку
17:35, 26 ноя 2022Уфимские спасатели помогли провалившемуся под лед рыбаку. Инцидент произошел сегодня утром на реке Белой. Увлекшись рыбалкой, 68-летний мужчина слишком близко подошел к кромке воды и провалился под лед.
Вовремя подоспевшие спасатели помогли пострадавшему выбраться из воды и доставили его на берег, где ему была оказана медицинская помощь.
«Сейчас мужчина находится в больнице», — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы. В беседе со спасателями заядлый рыбак признался, что пока лед не окрепнет, придется завязать с рыбалкой. Это уже не первый случай, когда он оказывается в воде в зимнее время.
В ведомстве напомнили, что лед в водоемах еще не окреп. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, а для автомобилей — не менее 30 см.